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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:16

  la9 написав:Это который через О-приложение?
Не в курсе, есть, но не пользуюсь...


Нет, он и без приложения на сайте работает, только в нем отдельно регистрироваться нужно.

https://new.ideaonline.ua

Он глючный и не такой удобный как старый, но в нем есть возможность переводы на карты делать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:04

Re: Идея Банк

При заказе О-банки не парят левых страховок?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:41

Re: Идея Банк

Amid написав:При заказе О-банки не парят левых страховок?
Спитайте при оформленні
Rimlyanin1
 
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