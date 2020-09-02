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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1851185218531854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:16

  la9 написав:Это который через О-приложение?
Не в курсе, есть, но не пользуюсь...


Нет, он и без приложения на сайте работает, только в нем отдельно регистрироваться нужно.

https://new.ideaonline.ua

Он глючный и не такой удобный как старый, но в нем есть возможность переводы на карты делать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:04

Re: Идея Банк

При заказе О-банки не парят левых страховок?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:41

Re: Идея Банк

Amid написав:При заказе О-банки не парят левых страховок?
Спитайте коли будуть телефонувати, після оформлення в додатку. Мабуть страховок немає, в мене відсутні
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:22

  Amid написав:При заказе О-банки не парят левых страховок?


Нет, по крайней мере в Киеве. Впрочем, кред. лимит тоже не наливают :(
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:58

wildlynx через пару місяців можуть і налити
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:30

  miltador написав:через пару місяців можуть і налити

Интересно, имеет ли смысл за это время делать какие-то операции по карте - переводы, банкоматы?... Или без разницы?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:32

Vorlon я робив покупки) але не знаю що на налиття ліміту впливає конкретно
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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