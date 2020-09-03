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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:16
la9 написав:
Это который через О-приложение?
Не в курсе, есть, но не пользуюсь...
Нет, он и без приложения на сайте работает, только в нем отдельно регистрироваться нужно.https://new.ideaonline.ua
Он глючный и не такой удобный как старый, но в нем есть возможность переводы на карты делать.
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Амвросий
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:04
При заказе О-банки не парят левых страховок?
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Amid
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:41
Amid написав:При заказе О-банки не парят левых страховок?
Спитайте коли будуть телефонувати, після оформлення в додатку. Мабуть страховок немає, в мене відсутні
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 03 вер, 2020 21:22
Amid написав:
При заказе О-банки не парят левых страховок?
Нет, по крайней мере в Киеве. Впрочем, кред. лимит тоже не наливают
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wildlynx
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Додано: Чет 03 вер, 2020 21:58
wildlynx через пару місяців можуть і налити
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:30
miltador написав:
через пару місяців можуть і налити
Интересно, имеет ли смысл за это время делать какие-то операции по карте - переводы, банкоматы?... Или без разницы?
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Vorlon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:32
Vorlon я робив покупки) але не знаю що на налиття ліміту впливає конкретно
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:26
Vorlon написав: miltador написав:
через пару місяців можуть і налити
Интересно, имеет ли смысл за это время делать какие-то операции по карте - переводы, банкоматы?... Или без разницы?
В самом начале сделал транзакцию в надежде получить КБ, но по этой статье не было и карта была на полке несколько месяцев, пока не налили 10К.
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ol_zy
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 05:38
ol_zy написав:
В самом начале сделал транзакцию в надежде получить КБ, но по этой статье не было и карта была на полке несколько месяцев, пока не налили 10К.
Я тоже не делал транзакций. Были только пробные транзакции на ~100 грн для проверки входа/выхода. Дали лимит через 4 с лишним месяца.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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