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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 06:39

О кард

Підкажіть. Отримав О кард з лімітом. Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 07:42

Re: Идея Банк

  anikola13 написав:Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?

Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).

То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:16

  ingtrans написав:
  anikola13 написав:Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?

Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).

То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.

РОзрахунковий період це місяць?
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