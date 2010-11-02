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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 06:39
Підкажіть. Отримав О кард з лімітом. Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
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anikola13
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Додано: Суб 05 вер, 2020 07:42
anikola13 написав:
Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).
То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.
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ingtrans
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:16
ingtrans написав: anikola13 написав:
Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).
То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.
РОзрахунковий період це місяць?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:23
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
РОзрахунковий період це місяць?
Це період між розрахунковими датами.
У Идеи это Индивидуальные Даты (ИД)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:28
clientage написав:
У Идеи это Индивидуальные Даты (ИД)
Вот-вот. Единственное, при оформлении с 25 и до конца месяца расчетный период будет начинаться с 1 числа независио от даты оформления.
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ingtrans
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Суб 05 вер, 2020 11:18
omb
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