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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 06:39
Підкажіть. Отримав О кард з лімітом. Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
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anikola13
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Додано: Суб 05 вер, 2020 07:42
anikola13 написав:
Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).
То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.
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ingtrans
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:16
ingtrans написав: anikola13 написав:
Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).
То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.
РОзрахунковий період це місяць?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:23
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
РОзрахунковий період це місяць?
Це період між розрахунковими датами.
У Идеи это Индивидуальные Даты (ИД)
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clientage
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:28
clientage написав:
У Идеи это Индивидуальные Даты (ИД)
Вот-вот. Единственное, при оформлении с 25 и до конца месяца расчетный период будет начинаться с 1 числа независио от даты оформления.
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ingtrans
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Додано: Нед 06 вер, 2020 16:38
Спасибо всем за ответы. Подскажите смс-банкинг бесплатно? Или стоит отключить в приложении?
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anikola13
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Додано: Нед 06 вер, 2020 16:43
anikola13
Во всех кредитках бесплатно здесь.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:56
А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?
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clientage
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:02
clientage второе
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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