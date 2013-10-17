RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1852185318541855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 06:39

О кард

Підкажіть. Отримав О кард з лімітом. Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?
anikola13
 
Повідомлень: 892
З нами з: 08.02.13
Подякував: 112 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 07:42

Re: Идея Банк

  anikola13 написав:Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?

Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).

То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:16

  ingtrans написав:
  anikola13 написав:Як правильно тепер витратити, щоб пільговий період був до 120 днів?

Ну так:
Перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, становить до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір).

То есть оплачиваете товары или услуги и получаете льгодный период до 122 (в Вашем случае до 121) дней на траты в этом расчетном периоде.

РОзрахунковий період це місяць?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34363
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:21

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:РОзрахунковий період це місяць?

Це період між розрахунковими датами. :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:23

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:РОзрахунковий період це місяць?

Це період між розрахунковими датами. :)

У Идеи это Индивидуальные Даты (ИД) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32327
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2571 раз.
Подякували: 3782 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:28

Re: Идея Банк

  clientage написав:У Идеи это Индивидуальные Даты (ИД)

Вот-вот. Единственное, при оформлении с 25 и до конца месяца расчетный период будет начинаться с 1 числа независио от даты оформления.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:38

Спасибо всем за ответы. Подскажите смс-банкинг бесплатно? Или стоит отключить в приложении?
anikola13
 
Повідомлень: 892
З нами з: 08.02.13
Подякував: 112 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:43

anikola13
Во всех кредитках бесплатно здесь.
Vorlon
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 14.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:56

А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32327
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2571 раз.
Подякували: 3782 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:02

clientage второе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4862
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1852185318541855
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, balance, Daswer, Stringer, Vorlon, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8917, 8918, 8919
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89180 10501419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 14:18
stryzhko
ОКСІ БАНК 1 ... 73, 74, 75
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
748 105212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 12:29
miltador
Юнекс Банк 1 ... 224, 225, 226
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2252 57331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 12:26
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8785)
10.09.2020 14:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.