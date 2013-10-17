Вроде как остатки увеличились уже (КБВ, Окарта) смс ещё не было...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:41
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54
О.Карта кешбэк
А за покупки на сайте розетки нормально наливаю кишмиш, не так как в Тасе? Мне не начислили за покупку от 28.08!
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54
дасс, остатки увеличились, но по выписке еще не проведено, и СМСки не было
Шото новое у Идеи
... делайте хоть что-нибудь!
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