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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1853185418551856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:41

  clientage написав:А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?

Вроде как остатки увеличились уже (КБВ, Окарта) смс ещё не было...
Fylhtq
 
Повідомлень: 139
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54

О.Карта кешбэк

А за покупки на сайте розетки нормально наливаю кишмиш, не так как в Тасе? Мне не начислили за покупку от 28.08!
Fylhtq
 
Повідомлень: 139
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54

  Fylhtq написав:
  clientage написав:А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?

Вроде как остатки увеличились уже (КБВ, Окарта) смс ещё не было...

дасс, остатки увеличились, но по выписке еще не проведено, и СМСки не было
Шото новое у Идеи :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32331
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2573 раз.
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  #<1 ... 1853185418551856
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