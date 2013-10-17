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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:41
clientage написав:
А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?
Вроде как остатки увеличились уже (КБВ, Окарта) смс ещё не было...
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Fylhtq
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54
А за покупки на сайте розетки нормально наливаю кишмиш, не так как в Тасе? Мне не начислили за покупку от 28.08!
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Fylhtq
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54
Fylhtq написав: clientage написав:
А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?
Вроде как остатки увеличились уже (КБВ, Окарта) смс ещё не было...
дасс, остатки увеличились, но по выписке еще не проведено, и СМСки не было
Шото новое у Идеи
АП. Пришла СМСка в 16:12. Теперь все чики-пики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:22
З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?
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miltador
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:28
miltador написав:
З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?
Саппорт уже знает, шо такое МСС
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:31
miltador написав:
З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?
У меня тоже меньше, причем полученная сумма не получается никакой комбинацией оплат. Есть подозрение, что в одном месте мог влезть на пару сотен в свои средства, но все равно как-то не сходятся расчеты.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:34
ingtrans написав:
У меня тоже меньше, причем полученная сумма не получается никакой комбинацией оплат. Есть подозрение, что в одном месте мог влезть на пару сотен в свои средства, но все равно как-то не сходятся расчеты.
Забив в ексельку всі трати з виписки і теж ніякими комбінаціями не можу вийти на суму кешбеку - та й ті трати які прибираю мали б попасти під кешбек... щось дивне, треба в підтримку стукати.UPD:
є одна підозра що не зарахували дві транзакції які були проведені онлайн але на фінському сайті для купівлі авіабілетів... але дивно, перечитав умови - не бачу причин чому б не зарахували..
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:41
miltador Враховуйте, що кешбек нараховують по даті факту здійснення операції, а не проводки. Тому виписку потрібно зміщати і враховувати податки на кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:43
clientage написав:
Саппорт уже знает, шо такое МСС
Знає. Але мене оператор послав у відділення для отримання такої виписки - каже онлайн не можна
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:48
Наконецто налили лимита 15тыс на о.карте.
Подскажите пожалуйста, по какому курсу считают валютные покупки (например на Али) на о.карте. Надеюсь не как в Альфе по спец курсу?
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vpchelko
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