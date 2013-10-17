Додано: Чет 10 вер, 2020 16:41

miltador Враховуйте, що кешбек нараховують по даті факту здійснення операції, а не проводки. Тому виписку потрібно зміщати і враховувати податки на кешбек.

Не так добре з грошима, як погано без них.