RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1854185518561857>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:41

  clientage написав:А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?

Вроде как остатки увеличились уже (КБВ, Окарта) смс ещё не было...
Fylhtq
 
Повідомлень: 139
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54

О.Карта кешбэк

А за покупки на сайте розетки нормально наливаю кишмиш, не так как в Тасе? Мне не начислили за покупку от 28.08!
Fylhtq
 
Повідомлень: 139
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54

  Fylhtq написав:
  clientage написав:А был КБ?
Или Идея тупит, как обычно?

Вроде как остатки увеличились уже (КБВ, Окарта) смс ещё не было...

дасс, остатки увеличились, но по выписке еще не проведено, и СМСки не было
Шото новое у Идеи :)

АП. Пришла СМСка в 16:12. Теперь все чики-пики
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32332
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 3782 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:22

З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 08.01.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:28

  miltador написав:З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?

Саппорт уже знает, шо такое МСС
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32332
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 3782 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:31

Re: Идея Банк

  miltador написав:З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?

У меня тоже меньше, причем полученная сумма не получается никакой комбинацией оплат. Есть подозрение, что в одном месте мог влезть на пару сотен в свои средства, но все равно как-то не сходятся расчеты.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:34

  ingtrans написав:У меня тоже меньше, причем полученная сумма не получается никакой комбинацией оплат. Есть подозрение, что в одном месте мог влезть на пару сотен в свои средства, но все равно как-то не сходятся расчеты.

Забив в ексельку всі трати з виписки і теж ніякими комбінаціями не можу вийти на суму кешбеку - та й ті трати які прибираю мали б попасти під кешбек... щось дивне, треба в підтримку стукати.

UPD: є одна підозра що не зарахували дві транзакції які були проведені онлайн але на фінському сайті для купівлі авіабілетів... але дивно, перечитав умови - не бачу причин чому б не зарахували..
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 08.01.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:41

miltador Враховуйте, що кешбек нараховують по даті факту здійснення операції, а не проводки. Тому виписку потрібно зміщати і враховувати податки на кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3637
З нами з: 19.04.12
Подякував: 50 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:43

  clientage написав:Саппорт уже знает, шо такое МСС

Знає. Але мене оператор послав у відділення для отримання такої виписки - каже онлайн не можна :|
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 08.01.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:48

Re: Идея Банк

Наконецто налили лимита 15тыс на о.карте.
Подскажите пожалуйста, по какому курсу считают валютные покупки (например на Али) на о.карте. Надеюсь не как в Альфе по спец курсу?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 05.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1854185518561857>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, keep, proftpd66, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4280, 4281, 4282
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42817 5189568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 17:36
Квесторе_поверніться
ОКСІ БАНК 1 ... 74, 75, 76
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
755 105493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 17:20
miltador
Юнекс Банк 1 ... 224, 225, 226
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2253 57399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 17:19
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9553)
10.09.2020 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.