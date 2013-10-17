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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:06
Это какой-то праздник! Тоже дали 15 тысяч по О.Карте на 10-ый день после подписания договора и получения карты с нулевым лимитом - вот никак не ожидал так быстро!
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:18
А как информируют ? Приходит пуш в приложуху ?
Похоже, что тут не очередь, а стек: чем раньше зашёл - тем позже получишь кредлим (
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20
mustbe
Обычная SMS:
Сообщение пришло вторым после первого с выплатой кэшбека в 16 часов. Зашёл сразу же в приложение - там уже был указанный лимит. А часом ранее там было ещё точно пусто.
А ваша карта давно получена? У вас же рейтинг по-моему не очень, может поэтому...
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30
По ходу у них сегодня "день раздачи слонов". О.карты не имею так они мне по КБО "за лояльность" с 20к до 26к увеличили. Но самое смешное что мне там столько и не надо - ровно 10к в месяц трачу и имею перманентный долг около 20к, который уменьшается только в районе ИД. Ну теперь лишние 6к будут без толку болтаЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:34
vpchelko
А вы давно свою карту получали? По обычным кредиткам Идеи операции раньше всегда проходили по карточному курсу на сайте Идеи на момент проведения операции по счёту. Наверняка и здесь также.
Flamingo
Хорошо хоть мне по КБО не увеличили, а дали на нужную карту!
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:37
Сделал карту как только идейка стала давать старикам.
Рейтинг - да, не очень. Очень-очень "не очень" )
Но надежд не оставляю
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