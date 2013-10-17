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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1854185518561857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:06

Это какой-то праздник! Тоже дали 15 тысяч по О.Карте на 10-ый день после подписания договора и получения карты с нулевым лимитом - вот никак не ожидал так быстро! 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:18

  Vorlon написав:Это какой-то праздник!

А как информируют ? Приходит пуш в приложуху ?
Похоже, что тут не очередь, а стек: чем раньше зашёл - тем позже получишь кредлим (
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20

mustbe
Обычная SMS:
Diakuiemo za Vashu loialnist! Z 10.09.2020 vash kredytnyi limit za kartkoiu O.Card zbilsheno z 0 grn. do 15000 grn. Pryiemnyh pokupok! Info 0800500535

Сообщение пришло вторым после первого с выплатой кэшбека в 16 часов. Зашёл сразу же в приложение - там уже был указанный лимит. А часом ранее там было ещё точно пусто.

А ваша карта давно получена? У вас же рейтинг по-моему не очень, может поэтому... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 9038
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Подякував: 439 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30

  Vorlon написав:mustbe
Обычная SMS:
Diakuiemo za Vashu loialnist! Z 10.09.2020 vash kredytnyi limit za kartkoiu O.Card zbilsheno z 0 grn. do 15000 grn. Pryiemnyh pokupok! Info 0800500535

По ходу у них сегодня "день раздачи слонов". О.карты не имею так они мне по КБО "за лояльность" с 20к до 26к увеличили. Но самое смешное что мне там столько и не надо - ровно 10к в месяц трачу и имею перманентный долг около 20к, который уменьшается только в районе ИД. Ну теперь лишние 6к будут без толку болтаЦЦа :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4863
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Подякував: 85 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:34

vpchelko
А вы давно свою карту получали? По обычным кредиткам Идеи операции раньше всегда проходили по карточному курсу на сайте Идеи на момент проведения операции по счёту. Наверняка и здесь также.

Flamingo
Хорошо хоть мне по КБО не увеличили, а дали на нужную карту! 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:37

  Vorlon написав:А ваша карта давно получена? У вас же рейтинг по-моему не очень, может поэтому... :?

Сделал карту как только идейка стала давать старикам.
Рейтинг - да, не очень. Очень-очень "не очень" )
Но надежд не оставляю
mustbe
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Повідомлень: 4716
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 411 раз.
 
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  #<1 ... 1854185518561857
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