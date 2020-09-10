Теж отримав перший КБ у Ідеї за бублик-карткою і недорахувався 100 грн. Аналогічно за жодними формулами не виходить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:32
Теж отримав перший КБ у Ідеї за бублик-карткою і недорахувався 100 грн. Аналогічно за жодними формулами не виходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:53
Re: Идея Банк
курс покупки был сейчас 27.87 - т.е. по курсу мастеркард
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:03
Re: Идея Банк
Вопрос, оплата через приложение Сильпо идет как интернет оплата?
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:18
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:22
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