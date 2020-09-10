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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1855185618571858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:32

  miltador написав:З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?

Теж отримав перший КБ у Ідеї за бублик-карткою і недорахувався 100 грн. Аналогічно за жодними формулами не виходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:53

Re: Идея Банк

курс покупки был сейчас 27.87 - т.е. по курсу мастеркард
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:03

Re: Идея Банк

Вопрос, оплата через приложение Сильпо идет как интернет оплата?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:18

  vpchelko написав:Вопрос, оплата через приложение Сильпо идет как интернет оплата?

Да
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:22

  Вкладчик1234 написав:
  vpchelko написав:Вопрос, оплата через приложение Сильпо идет как интернет оплата?

Да

Жырно выходит.

Опять жо с лукап кодом...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:34

Замена пин-кода по карте только в родном банкомате? Не вижу тарифа по О.Карте на данную услугу :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:37

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Замена пин-кода по карте только в родном банкомате? Не вижу тарифа по О.Карте на данную услугу :?

а оно нужно для о.карты?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:40

vpchelko
Не нужно, но хочется для порядка :lol:
Vorlon
 
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