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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:32
miltador написав:
З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?
Теж отримав перший КБ у Ідеї за бублик-карткою і недорахувався 100 грн. Аналогічно за жодними формулами не виходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:53
курс покупки был сейчас 27.87 - т.е. по курсу мастеркард
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vpchelko
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:03
Вопрос, оплата через приложение Сильпо идет как интернет оплата?
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vpchelko
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:18
vpchelko написав:
Вопрос, оплата через приложение Сильпо идет как интернет оплата?
Да
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:22
Вкладчик1234 написав: vpchelko написав:
Вопрос, оплата через приложение Сильпо идет как интернет оплата?
Да
Жырно выходит.
Опять жо с лукап кодом...
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vpchelko
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:34
Замена пин-кода по карте только в родном банкомате? Не вижу тарифа по О.Карте на данную услугу
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Vorlon
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:40
vpchelko
Не нужно, но хочется для порядка
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