Искатель
Я так понял, что по звонку здесь такие вопросы не решаются. И надо писать заявление в отделении...
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:54
Искатель
Я так понял, что по звонку здесь такие вопросы не решаются. И надо писать заявление в отделении...
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:00
У меня желание нарастить кредлимит в ТАСе. Который упрямо уже больше года ничего не повышает. А там на одном счете с несчастными 13к - Б5 и Пудра жены, маловато ((
Из-за этого я б половину кредиток закрыл (Приват и А-банк - так точно). Но думаю, что может быть не тот эффект
А здесь 28... куда мне столько, если учесть, что я к концу месяца обычно погашаю в ноль. Да и не расходую я столько в онлайне...
Кстати. А по О.кард что, нет абонплаты в принципе?
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:08
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:11
Спасибо за ответ. Я уже понял, что она лучше CBO. Интересно, а никто не пробовал параллельно с CBO открыть еще О.кард (кстати, а как подается заявка на нее?) и перенести на нее часть кредлимита?
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:19
вроде платно я когда получал должен был активировать в кассе так кассирша что-то не то сделала и я ввел пин из конверта 2 раза жаль во время не сориентировался - она инициировала смену пина - манагер так не хорошо на кассиршу посмотрела, т.к. они рядом находятся и манагер говорила кассирше что надо делать.
Из чего сделал вывод, что смена пина не просто так, но с карты ни тогда ни потом ничего не сняло - она была с 0 кредитом.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:25
Так многие пробовали! Вот у меня уже CBO было с 12 тысячами лимита. А 31 августа получил O.Card с нулевым лимитом и вчера (как я писал выше) на неё налили 15 тысяч
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:35
Понял, спасибо! Буду пробовать.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:41
При наявності КБО можна відкрити ще й Окарту на, яку наливають кредлім набагато краще.
Кому долили ліміт на КБО - вона у вас на цей момент була в плюсі?
Бо в мене постійно в мінусі і не "доливають пива після отстоя пени"
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:46
Долили вчера, подозреваю, одновременно с приходом кэшбэка.
У меня она была в небольшом минусе (я больше пользуюсь New Card укрсибовским, т.к. там 5% чистыми),я вообще больше, чем на треть, ни разу кредлимит не использовал.
Но из-за того, что не хочу платить банку 25 грн, я ее постоянно гашу в предпоследний день, поэтому как бы мне на ней много точно не нужно...
ОК, буду делать заявку на О.кард, после чего закрою ее нафиг.
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