Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:00

Vorlon написав: Искатель

Я так понял, что по звонку здесь такие вопросы не решаются. И надо писать заявление в отделении... Я так понял, что по звонку здесь такие вопросы не решаются. И надо писать заявление в отделении...

У меня желание нарастить кредлимит в ТАСе. Который упрямо уже больше года ничего не повышает. А там на одном счете с несчастными 13к - Б5 и Пудра жены, маловато ((Из-за этого я б половину кредиток закрыл (Приват и А-банк - так точно). Но думаю, что может быть не тот эффектА здесь 28... куда мне столько, если учесть, что я к концу месяца обычно погашаю в ноль. Да и не расходую я столько в онлайне...Кстати. А по О.кард что, нет абонплаты в принципе?