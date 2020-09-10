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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1856185718581859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:54

Искатель
Я так понял, что по звонку здесь такие вопросы не решаются. И надо писать заявление в отделении...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:00

  Vorlon написав:Искатель
Я так понял, что по звонку здесь такие вопросы не решаются. И надо писать заявление в отделении...

У меня желание нарастить кредлимит в ТАСе. Который упрямо уже больше года ничего не повышает. А там на одном счете с несчастными 13к - Б5 и Пудра жены, маловато ((
Из-за этого я б половину кредиток закрыл (Приват и А-банк - так точно). Но думаю, что может быть не тот эффект :)

А здесь 28... куда мне столько, если учесть, что я к концу месяца обычно погашаю в ноль. Да и не расходую я столько в онлайне...

Кстати. А по О.кард что, нет абонплаты в принципе?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:08

  Искатель написав:А по О.кард что, нет абонплаты в принципе?

Ага, нету! 8) Поэтому она во всём лучше CBO. Только если лимита 500 грн. не хватает, то имеют смысл обе карты.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:11

  Vorlon написав:
  Искатель написав:А по О.кард что, нет абонплаты в принципе?

Ага, нету! 8) Поэтому она во всём лучше CBO. Только если лимита 500 грн. не хватает, то имеют смысл обе карты.

Спасибо за ответ. Я уже понял, что она лучше CBO. Интересно, а никто не пробовал параллельно с CBO открыть еще О.кард (кстати, а как подается заявка на нее?) и перенести на нее часть кредлимита?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:19

  Vorlon написав:vpchelko
Не нужно, но хочется для порядка :lol:

вроде платно я когда получал должен был активировать в кассе так кассирша что-то не то сделала и я ввел пин из конверта 2 раза жаль во время не сориентировался - она инициировала смену пина - манагер так не хорошо на кассиршу посмотрела, т.к. они рядом находятся и манагер говорила кассирше что надо делать.
Из чего сделал вывод, что смена пина не просто так, но с карты ни тогда ни потом ничего не сняло - она была с 0 кредитом.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:25

  Искатель написав:Интересно, а никто не пробовал параллельно с CBO открыть еще О.кард (кстати, а как подается заявка на нее?) и перенести на нее часть кредлимита?

Так многие пробовали! Вот у меня уже CBO было с 12 тысячами лимита. А 31 августа получил O.Card с нулевым лимитом и вчера (как я писал выше) на неё налили 15 тысяч 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:35

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Интересно, а никто не пробовал параллельно с CBO открыть еще О.кард (кстати, а как подается заявка на нее?) и перенести на нее часть кредлимита?

Так многие пробовали! Вот у меня уже CBO было с 12 тысячами лимита. А 31 августа получил O.Card с нулевым лимитом и вчера (как я писал выше) на неё налили 15 тысяч 8)

Понял, спасибо! Буду пробовать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:41

  Искатель написав:Интересно, а никто не пробовал параллельно с CBO открыть еще О.кард (кстати, а как подается заявка на нее?) и перенести на нее часть кредлимита?

При наявності КБО можна відкрити ще й Окарту на, яку наливають кредлім набагато краще.

Кому долили ліміт на КБО - вона у вас на цей момент була в плюсі?
Бо в мене постійно в мінусі і не "доливають пива після отстоя пени" :cry:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:46

  KVV написав:
  Искатель написав:Интересно, а никто не пробовал параллельно с CBO открыть еще О.кард (кстати, а как подается заявка на нее?) и перенести на нее часть кредлимита?

При наявності КБО можна відкрити ще й Окарту на, яку наливають кредлім набагато краще.

Кому долили ліміт на КБО - вона у вас на цей момент була в плюсі?
Бо в мене постійно в мінусі і не "доливають пива після отстоя пени" :cry:

Долили вчера, подозреваю, одновременно с приходом кэшбэка.
У меня она была в небольшом минусе (я больше пользуюсь New Card укрсибовским, т.к. там 5% чистыми),я вообще больше, чем на треть, ни разу кредлимит не использовал.

Но из-за того, что не хочу платить банку 25 грн, я ее постоянно гашу в предпоследний день, поэтому как бы мне на ней много точно не нужно...
ОК, буду делать заявку на О.кард, после чего закрою ее нафиг.
Искатель
 
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