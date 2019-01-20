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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:55
кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц? как понять за что начисляют и нет? получается если я на 10,000 рассчитаюсь будет максимальный 500 кешбек и все, больше весь месяц без кешбека?))
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nnallex
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Додано: Суб 12 вер, 2020 00:04
nnallex написав:
кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц?
Перший платіж після відкриття рахунку.
nnallex написав:
получается если я на 10,000 рассчитаюсь будет максимальный 500 кешбек и все, больше весь месяц без кешбека?))
Так.
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klug
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