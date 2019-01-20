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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1857185818591860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:55

Re: Идея Банк

кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц? как понять за что начисляют и нет? получается если я на 10,000 рассчитаюсь будет максимальный 500 кешбек и все, больше весь месяц без кешбека?))
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:04

  nnallex написав:кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц?

Перший платіж після відкриття рахунку.
  nnallex написав:получается если я на 10,000 рассчитаюсь будет максимальный 500 кешбек и все, больше весь месяц без кешбека?))

Так.
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klug
 
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