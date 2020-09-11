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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1857185818591860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:55

Re: Идея Банк

кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц? как понять за что начисляют и нет? получается если я на 10,000 рассчитаюсь будет максимальный 500 кешбек и все, больше весь месяц без кешбека?))
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:04

  nnallex написав:кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц?

Перший платіж після відкриття рахунку.
  nnallex написав:получается если я на 10,000 рассчитаюсь будет максимальный 500 кешбек и все, больше весь месяц без кешбека?))

Так.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:09

  klug написав:
  nnallex написав:кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц?

Перший платіж після відкриття рахунку.

max. 200 грн

Перша покупка маж бути не більше 2000 грн і карту на полку на пару днів.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:35

Карту заблокировал автоматический антифрод.
В приложении есть кнопка (целое меню) - "разблокировать". После нескольких шагов - вываливается с ошибкой. При этом карта в приложении становится серой.
Разблокирую через горячку, после переключения на 4-го "специалиста" (хотя сразу выбрал меню "блокировка-разблокировка карт").
Первая взяла трубку - я переключу на карточный отдел.
Вторая - я переключу на профильного специалиста
Третий - шото тоже промямлил, что "не по этим вопросам"
Четвёртый - таки разблокировал

Надо 4 человека чтобы разблокировать карту по телефону?

Карта работает, но уже сутки в приложении всё равно отображается как заблокированная, подсвечена серым, есть неработающее меню "разблокировать".

Пишу в чатик в телегу про это "неработающее меню". Шлю скрины каждого шага, и всех ошибок.
Тело пишет: подождите сутки.
Я пишу: сутки прошли (на самом деле)
Тело выходит из положения: РАБОЧИЕ сутки. Ждите понедельника

Так и живём с неработающим переключателем "начисления кешбека". Значит и с "серой" картой, и неработающим меню "разблокировать" - тоже проживу :)

Хуже саппорта просто не существует. 100500 отмазок даже чтоб не составлять заявку на исправление глюка, где клиент даёт скрин каждого шага и ошибки

Вобщем-то, я клиент опытный, контролировать балансы на карте смогу и по истории смс, табличке эксель, или даже записывать на листочек. Могу поработать и "вслепую"
Но такое отношение банка просто удивляет

Я думал, саппорт меги самый тугой, оказалось идея - более тугая

Похоже, приложение Обанка просто забросили
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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