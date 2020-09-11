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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:55
Re: Идея Банк
кешбек по белой карте 10% за первый платеж это каждый месяц? как понять за что начисляют и нет? получается если я на 10,000 рассчитаюсь будет максимальный 500 кешбек и все, больше весь месяц без кешбека?))
Додано: Суб 12 вер, 2020 00:04
Перший платіж після відкриття рахунку.
Так.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 12 вер, 2020 09:09
Додано: Суб 12 вер, 2020 10:35
Карту заблокировал автоматический антифрод.
В приложении есть кнопка (целое меню) - "разблокировать". После нескольких шагов - вываливается с ошибкой. При этом карта в приложении становится серой.
Разблокирую через горячку, после переключения на 4-го "специалиста" (хотя сразу выбрал меню "блокировка-разблокировка карт").
Первая взяла трубку - я переключу на карточный отдел.
Вторая - я переключу на профильного специалиста
Третий - шото тоже промямлил, что "не по этим вопросам"
Четвёртый - таки разблокировал
Надо 4 человека чтобы разблокировать карту по телефону?
Карта работает, но уже сутки в приложении всё равно отображается как заблокированная, подсвечена серым, есть неработающее меню "разблокировать".
Пишу в чатик в телегу про это "неработающее меню". Шлю скрины каждого шага, и всех ошибок.
Тело пишет: подождите сутки.
Я пишу: сутки прошли (на самом деле)
Тело выходит из положения: РАБОЧИЕ сутки. Ждите понедельника
Так и живём с неработающим переключателем "начисления кешбека". Значит и с "серой" картой, и неработающим меню "разблокировать" - тоже проживу
Хуже саппорта просто не существует. 100500 отмазок даже чтоб не составлять заявку на исправление глюка, где клиент даёт скрин каждого шага и ошибки
Вобщем-то, я клиент опытный, контролировать балансы на карте смогу и по истории смс, табличке эксель, или даже записывать на листочек. Могу поработать и "вслепую"
Но такое отношение банка просто удивляет
Я думал, саппорт меги самый тугой, оказалось идея - более тугая
Похоже, приложение Обанка просто забросили
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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