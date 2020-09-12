Додано: Суб 12 вер, 2020 10:35

После нескольких шагов - вываливается с ошибкой.

100500 отмазок даже чтоб не составлять заявку на исправление глюка, где клиент даёт скрин каждого шага и ошибки

Карту заблокировал автоматический антифрод.В приложении есть кнопка (целое меню) - "разблокировать".При этом карта в приложении становится серой.Разблокирую через горячку, после переключения на 4-го "специалиста" (хотя сразу выбрал меню "блокировка-разблокировка карт").Первая взяла трубку - я переключу на карточный отдел.Вторая - я переключу на профильного специалистаТретий - шото тоже промямлил, что "не по этим вопросам"Четвёртый - таки разблокировалНадо 4 человека чтобы разблокировать карту по телефону?Карта работает, но уже сутки в приложении всё равно отображается как заблокированная, подсвечена серым, есть неработающее меню "разблокировать".Пишу в чатик в телегу про это "неработающее меню". Шлю скрины каждого шага, и всех ошибок.Тело пишет: подождите сутки.Я пишу: сутки прошли (на самом деле)Тело выходит из положения: РАБОЧИЕ сутки. Ждите понедельникаТак и живём с неработающим переключателем "начисления кешбека". Значит и с "серой" картой, и неработающим меню "разблокировать" - тоже проживуХуже саппорта просто не существует.Вобщем-то, я клиент опытный, контролировать балансы на карте смогу и по истории смс, табличке эксель, или даже записывать на листочек. Могу поработать и "вслепую"Но такое отношение банка просто удивляетЯ думал, саппорт меги самый тугой, оказалось идея - более тугаяПохоже, приложение Обанка просто забросили