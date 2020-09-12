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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:09
Дядя Дима написав:
Коллеги,а напомните плиз на 0 карте правило первой покупки работает?
По О.Карте все покупки одинаковые
.
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