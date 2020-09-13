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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:09
Дядя Дима написав:
Коллеги,а напомните плиз на 0 карте правило первой покупки работает?
По О.Карте все покупки одинаковые
.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:28
Заказал карту. лимит не дали... Есть смысл забирать, нальют если пользоваться?
Не работаю, пенсия по инвалидности.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:37
pfauter написав:
Заказал карту. лимит не дали... Есть смысл забирать, нальют если пользоваться?
Не работаю, пенсия по инвалидности.
Багатьом тут наливають після декількох місяців використання, мені теж потім налили. Деяким навіть налили без використання картки.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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