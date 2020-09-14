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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1858185918601861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 253
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:09

Re: Идея Банк

  Дядя Дима написав:Коллеги,а напомните плиз на 0 карте правило первой покупки работает?

По О.Карте все покупки одинаковые.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1476
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:28

Re: Идея Банк

Заказал карту. лимит не дали... Есть смысл забирать, нальют если пользоваться?
Не работаю, пенсия по инвалидности.
pfauter
 
Повідомлень: 270
З нами з: 06.01.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:37

  pfauter написав:Заказал карту. лимит не дали... Есть смысл забирать, нальют если пользоваться?
Не работаю, пенсия по инвалидности.

Багатьом тут наливають після декількох місяців використання, мені теж потім налили. Деяким навіть налили без використання картки.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлень: 189
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:24

Колеги а пiдкажiть по о.банцi - другий день при пoдачi заявки на картку не може здолати рубiкон "бажаний кредитний лiмiт" при вводi будь-якоï суми вiд 0 до 10000 пропонує спробуватм ще пiзнiше. Воно хоч якось лiкується?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 529
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:27

Alien
Даже не знаю - у меня вообще вопросов по заявке не было - всё прошло с первого раза, в том числе и ввод суммы желаемого лимита :roll:

P.S. А может ввести сумму побольше? Я вводил 20000 :D
Vorlon
 
Повідомлень: 9063
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:54

  Vorlon написав:
P.S. А может ввести сумму побольше? Я вводил 20000 :D

Задля смiху ввiв 20000. Тi ж самi яйця - вигляд збоку :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 529
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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  #<1 ... 1858185918601861
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