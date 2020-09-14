Колеги а пiдкажiть по о.банцi - другий день при пoдачi заявки на картку не може здолати рубiкон "бажаний кредитний лiмiт" при вводi будь-якоï суми вiд 0 до 10000 пропонує спробуватм ще пiзнiше. Воно хоч якось лiкується?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
clientage написав:так для УЖЕ клиента иДеи эта онлайн-дорога закрыта нуна пробовать через отд-е И после отказа сл. попытка ток через 30, а то и через 90 дн
С чего это? Уже как пару месяцев работает. Вы хорошо сегодня выспались?
Мне НЕ дают, точно такой-же отлуп -- т.е. молча Вот думаю сходить в отд-е и закрыть таки все счета Ааа, еще есть прикол Клиенту нужно сначала сходить в отд-е и сообщить номер фин. телепона, тогда можно онлайн заказать О.Карту
clientage написав:так для УЖЕ клиента иДеи эта онлайн-дорога закрыта нуна пробовать через отд-е И после отказа сл. попытка ток через 30, а то и через 90 дн
С чего это? Уже как пару месяцев работает. Вы хорошо сегодня выспались?
Мне НЕ дают, точно такой-же отлуп -- т.е. молча Вот думаю сходить в отд-е и закрыть таки все счета Ааа, еще есть прикол Клиенту нужно сначала сходить в отд-е и сообщить номер фин. телепона, тогда можно онлайн заказать О.Карту
Я вам більше того скажу - не пішовши у відділення та не повідомивши номер телеПона взагалі немає сенсу скачувати додаток о.банку - бо відлуп буде одразу. Але навіть після того як усе зроблене (навіть додаток скачував за тим посиланням, що надійшло в смс з кодом) нічого не працює.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo