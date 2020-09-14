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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1859186018611862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 253
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:09

Re: Идея Банк

  Дядя Дима написав:Коллеги,а напомните плиз на 0 карте правило первой покупки работает?

По О.Карте все покупки одинаковые.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:28

Re: Идея Банк

Заказал карту. лимит не дали... Есть смысл забирать, нальют если пользоваться?
Не работаю, пенсия по инвалидности.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:37

  pfauter написав:Заказал карту. лимит не дали... Есть смысл забирать, нальют если пользоваться?
Не работаю, пенсия по инвалидности.

Багатьом тут наливають після декількох місяців використання, мені теж потім налили. Деяким навіть налили без використання картки.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:24

Колеги а пiдкажiть по о.банцi - другий день при пoдачi заявки на картку не може здолати рубiкон "бажаний кредитний лiмiт" при вводi будь-якоï суми вiд 0 до 10000 пропонує спробуватм ще пiзнiше. Воно хоч якось лiкується?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:27

Alien
Даже не знаю - у меня вообще вопросов по заявке не было - всё прошло с первого раза, в том числе и ввод суммы желаемого лимита :roll:

P.S. А может ввести сумму побольше? Я вводил 20000 :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:54

  Vorlon написав:
P.S. А может ввести сумму побольше? Я вводил 20000 :D

Задля смiху ввiв 20000. Тi ж самi яйця - вигляд збоку :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:54

  Alien написав:
  Vorlon написав:
P.S. А может ввести сумму побольше? Я вводил 20000 :D

Задля смiху ввiв 20000. Тi ж самi яйця - вигляд збоку :(

так для УЖЕ клиента иДеи эта онлайн-дорога закрыта
нуна пробовать через отд-е
И после отказа сл. попытка ток через 30, а то и через 90 дн :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:14

  clientage написав:так для УЖЕ клиента иДеи эта онлайн-дорога закрыта
нуна пробовать через отд-е
И после отказа сл. попытка ток через 30, а то и через 90 дн :P

С чего это? Уже как пару месяцев работает. Вы хорошо сегодня выспались? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:42

  Vorlon написав:
  clientage написав:так для УЖЕ клиента иДеи эта онлайн-дорога закрыта
нуна пробовать через отд-е
И после отказа сл. попытка ток через 30, а то и через 90 дн :P

С чего это? Уже как пару месяцев работает. Вы хорошо сегодня выспались? ;)

Мне НЕ дают, точно такой-же отлуп -- т.е. молча
Вот думаю сходить в отд-е и закрыть таки все счета :)
Ааа, еще есть прикол :!: Клиенту нужно сначала сходить в отд-е и сообщить номер фин. телепона, тогда можно онлайн заказать О.Карту :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:15

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:так для УЖЕ клиента иДеи эта онлайн-дорога закрыта
нуна пробовать через отд-е
И после отказа сл. попытка ток через 30, а то и через 90 дн :P

С чего это? Уже как пару месяцев работает. Вы хорошо сегодня выспались? ;)

Мне НЕ дают, точно такой-же отлуп -- т.е. молча
Вот думаю сходить в отд-е и закрыть таки все счета :)
Ааа, еще есть прикол :!: Клиенту нужно сначала сходить в отд-е и сообщить номер фин. телепона, тогда можно онлайн заказать О.Карту :mrgreen:

Я вам більше того скажу - не пішовши у відділення та не повідомивши номер телеПона взагалі немає сенсу скачувати додаток о.банку - бо відлуп буде одразу. Але навіть після того як усе зроблене (навіть додаток скачував за тим посиланням, що надійшло в смс з кодом) нічого не працює.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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