Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:26
Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48
Ну на перегляд СВО в мене воно теж працює. А ось нову картку замовити не дає. Саме зараз не дає - півроку тому може теж спрацювало б. Тому той факт що у вас працює до моєї неможливості замовити картку жодного відношення не має. Бо наприклад якщо полетів якийсь блок скорінга чи ще чогось то на вже існуючі картки як у вас воно впливу немає.
Чи є тут хтось кому успішно вдалось замовити картку протягом кількох останніх днів?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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