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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1859186018611862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 253
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:26

  Alien написав:Я вам більше того скажу - не пішовши у відділення та не повідомивши номер телеПона взагалі немає сенсу скачувати додаток о.банку - бо відлуп буде одразу. Але навіть після того як усе зроблене (навіть додаток скачував за тим посиланням, що надійшло в смс з кодом) нічого не працює.

Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48

  Vorlon написав:
  Alien написав:Я вам більше того скажу - не пішовши у відділення та не повідомивши номер телеПона взагалі немає сенсу скачувати додаток о.банку - бо відлуп буде одразу. Але навіть після того як усе зроблене (навіть додаток скачував за тим посиланням, що надійшло в смс з кодом) нічого не працює.

Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно :)

Ну на перегляд СВО в мене воно теж працює. А ось нову картку замовити не дає. Саме зараз не дає - півроку тому може теж спрацювало б. Тому той факт що у вас працює до моєї неможливості замовити картку жодного відношення не має. Бо наприклад якщо полетів якийсь блок скорінга чи ще чогось то на вже існуючі картки як у вас воно впливу немає.
Чи є тут хтось кому успішно вдалось замовити картку протягом кількох останніх днів?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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  #<1 ... 1859186018611862
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