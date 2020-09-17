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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1859186018611862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 253
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:26

  Alien написав:Я вам більше того скажу - не пішовши у відділення та не повідомивши номер телеПона взагалі немає сенсу скачувати додаток о.банку - бо відлуп буде одразу. Але навіть після того як усе зроблене (навіть додаток скачував за тим посиланням, що надійшло в смс з кодом) нічого не працює.

Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48

  Vorlon написав:
  Alien написав:Я вам більше того скажу - не пішовши у відділення та не повідомивши номер телеПона взагалі немає сенсу скачувати додаток о.банку - бо відлуп буде одразу. Але навіть після того як усе зроблене (навіть додаток скачував за тим посиланням, що надійшло в смс з кодом) нічого не працює.

Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно :)

Ну на перегляд СВО в мене воно теж працює. А ось нову картку замовити не дає. Саме зараз не дає - півроку тому може теж спрацювало б. Тому той факт що у вас працює до моєї неможливості замовити картку жодного відношення не має. Бо наприклад якщо полетів якийсь блок скорінга чи ще чогось то на вже існуючі картки як у вас воно впливу немає.
Чи є тут хтось кому успішно вдалось замовити картку протягом кількох останніх днів?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:53

  Alien написав:Ну на перегляд СВО в мене воно теж працює. А ось нову картку замовити не дає. Саме зараз не дає - півроку тому може теж спрацювало б. Тому той факт що у вас працює до моєї неможливості замовити картку жодного відношення не має. Бо наприклад якщо полетів якийсь блок скорінга чи ще чогось то на вже існуючі картки як у вас воно впливу немає.
Чи є тут хтось кому успішно вдалось замовити картку протягом кількох останніх днів?

11.09.20 Заказал и сразу получил в точке выдачи Justin. Налили 15к. До этого была и есть СВО. Правда девочка на точке выдачи почему-то забыла подключить 3Д, теперь не могут подключить ни в отделении, ни на ГЛ, но то таке. Не сильно и надо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:30

Re: Идея Банк

В продовження моєї історії - вчора написав в підтримку в телеграм, приклав скріншоти. Сказали передадуть відповідальному підрозділу і після їх висновків повідомлять. Але знаючи що нікому вірити не можна я вирішив періодично "пробувати ще". Протягом моїх сьогоднішніх спроб додаток взагалі вис та не давав навіть наявну СВО подивитись. Ближче до обіду став подавати перші ознаки життя, після чого таки ожив та запропонував пройти усю процедуру замовлення з самого початку (з повторного фотографування документів). Наслідком цього дійства стало успішне замовлення картки на відділення Ідеї з лімітим як просив (червінчик). Так що глюк таки був на їхньому боці. Правда не чекав, що так швидко усунуть (тепер цікаво коли повідомлять :))
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:19

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:так для УЖЕ клиента иДеи эта онлайн-дорога закрыта
нуна пробовать через отд-е
И после отказа сл. попытка ток через 30, а то и через 90 дн :P

С чего это? Уже как пару месяцев работает. Вы хорошо сегодня выспались? ;)

Мне НЕ дают, точно такой-же отлуп -- т.е. молча
Вот думаю сходить в отд-е и закрыть таки все счета :)
Ааа, еще есть прикол :!: Клиенту нужно сначала сходить в отд-е и сообщить номер фин. телепона, тогда можно онлайн заказать О.Карту :mrgreen:

клиентом идеи никогда не был, в отделение зашел только один раз - получить карту. т.е. никаких подтверждений фин номера в отделении не делал. помниться тоже что-то такое было с лимитом, но не помню как лечилось. толи эдблокер отключал, толи моб. интернет использовал.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:23

  klug написав:
  miltador написав:З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?

Теж отримав перший КБ у Ідеї за бублик-карткою і недорахувався 100 грн. Аналогічно за жодними формулами не виходить.

Кидалово! Стверджують, що я телепортувався у Штати та провів там операцію offline, тому порахували її за ставкою 0,5%, а не 5%. :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:29

  klug написав:
  klug написав:
  miltador написав:З'явився КБ в виписці. Але менше ніж я очікував, цікаво чи якось тут можна витягнути МСС коди по операціям?

Теж отримав перший КБ у Ідеї за бублик-карткою і недорахувався 100 грн. Аналогічно за жодними формулами не виходить.

Кидалово! Стверджують, що я телепортувався у Штати та провів там операцію offline, тому порахували її за ставкою 0,5%, а не 5%. :evil:

1)Який магазин, якщо не секрет звісно?
2)Як взнавали - через гарячку чи через відділення?
3)Що з МСС?
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:33

  klug написав:Кидалово! Стверджують, що я телепортувався у Штати та провів там операцію offline, тому порахували її за ставкою 0,5%, а не 5%. :evil:

:shock: А що за операція була, якщо не секрет? І як домоглись розслідування нарахування кешбеку?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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