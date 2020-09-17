Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:26
Вопрос дня: почему у меня всё работало и работает? В отделении номер финансовым делал более полугода назад... Приложение всё это время работало в качестве обозревателя остатка на CBO. А вот пару недель уже типа полноценно
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48
Ну на перегляд СВО в мене воно теж працює. А ось нову картку замовити не дає. Саме зараз не дає - півроку тому може теж спрацювало б. Тому той факт що у вас працює до моєї неможливості замовити картку жодного відношення не має. Бо наприклад якщо полетів якийсь блок скорінга чи ще чогось то на вже існуючі картки як у вас воно впливу немає.
Чи є тут хтось кому успішно вдалось замовити картку протягом кількох останніх днів?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:53
11.09.20 Заказал и сразу получил в точке выдачи Justin. Налили 15к. До этого была и есть СВО. Правда девочка на точке выдачи почему-то забыла подключить 3Д, теперь не могут подключить ни в отделении, ни на ГЛ, но то таке. Не сильно и надо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:30
Re: Идея Банк
В продовження моєї історії - вчора написав в підтримку в телеграм, приклав скріншоти. Сказали передадуть відповідальному підрозділу і після їх висновків повідомлять. Але знаючи що нікому вірити не можна я вирішив періодично "пробувати ще". Протягом моїх сьогоднішніх спроб додаток взагалі вис та не давав навіть наявну СВО подивитись. Ближче до обіду став подавати перші ознаки життя, після чого таки ожив та запропонував пройти усю процедуру замовлення з самого початку (з повторного фотографування документів). Наслідком цього дійства стало успішне замовлення картки на відділення Ідеї з лімітим як просив (червінчик). Так що глюк таки був на їхньому боці. Правда не чекав, що так швидко усунуть (тепер цікаво коли повідомлять )
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:19
клиентом идеи никогда не был, в отделение зашел только один раз - получить карту. т.е. никаких подтверждений фин номера в отделении не делал. помниться тоже что-то такое было с лимитом, но не помню как лечилось. толи эдблокер отключал, толи моб. интернет использовал.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:23
Кидалово! Стверджують, що я телепортувався у Штати та провів там операцію offline, тому порахували її за ставкою 0,5%, а не 5%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:29
1)Який магазин, якщо не секрет звісно?
2)Як взнавали - через гарячку чи через відділення?
3)Що з МСС?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:33
А що за операція була, якщо не секрет? І як домоглись розслідування нарахування кешбеку?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:42
Пожалуйста подскажите как пополнить о карту без комиссии. И когда можно будет пользоваться и не попасть на овер?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:46
Без комісії - P2P, СЕП, більше способів не знаю... Щоб на овер не попасти краще СЕПом гаситись.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
|