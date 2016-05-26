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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:19
Re: Идея Банк
Еще через Masterpass пополняется.
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:17
У кого-то были ошибки при оплате О.Картой через Google Pay "POMYLKA CVV2 ABO TERMINU DII"? Карта ранее для оплат не использовалась. Удаление и повторное добавление карты в GPay проблему не решает.
Поддержка пишет, что это что-то системное и запрос будет направлен в соответствующий отдел. А ответ не ранее понедельника, ибо в рабочее время...
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:38
У меня есть. Хоть и через другой сервис но помилка такая же самая. Звонки многократные как в тех отдел так и в другие инстанции ничего не решают, предложили отключить тридэсек (под мою ответственность) типа потом не жалуйся. Коллега сказал через 3-5 дней попустит само, однако у меня не попустило. Нужно в отделение переться писать заяву, так как по телефону могут отключить только до 23ч59мин.
Додано: Суб 19 вер, 2020 14:09
Дядя Дима
Ужас! Это получается, что в GPay карту можно использовать только при отключении 3D?
Обычные карты Идеи (CBO) в аналогичных условиях работают без проблем - ну что за фигня Буду бороться!
P.S. А давно вы последний раз с ними общались на эту тему?
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