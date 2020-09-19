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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1860186118621863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 253
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:19

Re: Идея Банк

Еще через Masterpass пополняется.
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  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:17

У кого-то были ошибки при оплате О.Картой через Google Pay "POMYLKA CVV2 ABO TERMINU DII"? :o Карта ранее для оплат не использовалась. Удаление и повторное добавление карты в GPay проблему не решает.

Поддержка пишет, что это что-то системное и запрос будет направлен в соответствующий отдел. А ответ не ранее понедельника, ибо в рабочее время...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:38

  Vorlon написав:У кого-то были ошибки при оплате О.Картой через Google Pay "POMYLKA CVV2 ABO TERMINU DII"? :o Карта ранее для оплат не использовалась. Удаление и повторное добавление карты в GPay проблему не решает.

Поддержка пишет, что это что-то системное и запрос будет направлен в соответствующий отдел. А ответ не ранее понедельника, ибо в рабочее время...
У меня есть. Хоть и через другой сервис но помилка такая же самая. Звонки многократные как в тех отдел так и в другие инстанции ничего не решают, предложили отключить тридэсек (под мою ответственность) типа потом не жалуйся. Коллега сказал через 3-5 дней попустит само, однако у меня не попустило. Нужно в отделение переться писать заяву, так как по телефону могут отключить только до 23ч59мин.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:09

Дядя Дима
Ужас! Это получается, что в GPay карту можно использовать только при отключении 3D? :shock:

Обычные карты Идеи (CBO) в аналогичных условиях работают без проблем - ну что за фигня :( Буду бороться! :twisted:

P.S. А давно вы последний раз с ними общались на эту тему?

P.P.S. А у кого-то хоть работает нормально О.Карта в GPay?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 16:06

Vorlon

Таке завжди коли плачу щось через Приватівські сервіси окартою
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 16:07

  Vorlon написав:Дядя Дима
Ужас! Это получается, что в GPay карту можно использовать только при отключении 3D? :shock:

Обычные карты Идеи (CBO) в аналогичных условиях работают без проблем - ну что за фигня :( Буду бороться! :twisted:

P.S. А давно вы последний раз с ними общались на эту тему?

P.P.S. А у кого-то хоть работает нормально О.Карта в GPay?



У мене працює GPay з оКарта без проблем
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 17:06

Re: Идея Банк

Vorlon написав:У кого-то были ошибки при оплате О.Картой через Google Pay "POMYLKA CVV2 ABO TERMINU DII"? :o Карта ранее для оплат не использовалась. Удаление и повторное добавление карты в GPay проблему не решает.

Поддержка пишет, что это что-то системное и запрос будет направлен в соответствующий отдел. А ответ не ранее понедельника, ибо в рабочее время...
А карту давно получали? У меня так же было пока 3ds не подключили, сейчас карта работает отлично
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:05

В мене працює Окартка в GPay теж. Оформлював давно.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:18

  anis написав:А карту давно получали? У меня так же было пока 3ds не подключили, сейчас карта работает отлично

Можно я Вам встречный вопрос задам? Где Вы этот клятый 3ds подключали? Мне ни на ГЛ, ни в отделении так и не смогли подключить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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