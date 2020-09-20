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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:19
Еще через Masterpass пополняется.
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ingtrans
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Додано: Суб 19 вер, 2020 13:17
У кого-то были ошибки при оплате О.Картой через Google Pay "POMYLKA CVV2 ABO TERMINU DII"?
Карта ранее для оплат не использовалась. Удаление и повторное добавление карты в GPay проблему не решает.
Поддержка пишет, что это что-то системное и запрос будет направлен в соответствующий отдел. А ответ не ранее понедельника, ибо в рабочее время...
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Vorlon
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Додано: Суб 19 вер, 2020 13:38
Vorlon написав:
У кого-то были ошибки при оплате О.Картой через Google Pay "POMYLKA CVV2 ABO TERMINU DII"?
Карта ранее для оплат не использовалась. Удаление и повторное добавление карты в GPay проблему не решает.
Поддержка пишет, что это что-то системное и запрос будет направлен в соответствующий отдел. А ответ не ранее понедельника, ибо в рабочее время...
У меня есть. Хоть и через другой сервис но помилка такая же самая. Звонки многократные как в тех отдел так и в другие инстанции ничего не решают, предложили отключить тридэсек (под мою ответственность) типа потом не жалуйся. Коллега сказал через 3-5 дней попустит само, однако у меня не попустило. Нужно в отделение переться писать заяву, так как по телефону могут отключить только до 23ч59мин.
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Дядя Дима
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Додано: Суб 19 вер, 2020 14:09
Дядя Дима
Ужас! Это получается, что в GPay карту можно использовать только при отключении 3D?
Обычные карты Идеи (CBO) в аналогичных условиях работают без проблем - ну что за фигня
Буду бороться!
P.S. А давно вы последний раз с ними общались на эту тему?
P.P.S. А у кого-то хоть работает нормально О.Карта в GPay?
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Vorlon
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Додано: Суб 19 вер, 2020 16:06
Vorlon
Таке завжди коли плачу щось через Приватівські сервіси окартою
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Dimaa
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Додано: Суб 19 вер, 2020 16:07
Vorlon написав:Дядя Дима
Ужас! Это получается, что в GPay карту можно использовать только при отключении 3D?
Обычные карты Идеи (CBO) в аналогичных условиях работают без проблем - ну что за фигня
Буду бороться!
P.S. А давно вы последний раз с ними общались на эту тему?
P.P.S. А у кого-то хоть работает нормально О.Карта в GPay?
У мене працює GPay з оКарта без проблем
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Dimaa
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Додано: Суб 19 вер, 2020 17:06
Vorlon написав:
У кого-то были ошибки при оплате О.Картой через Google Pay "POMYLKA CVV2 ABO TERMINU DII"?
Карта ранее для оплат не использовалась. Удаление и повторное добавление карты в GPay проблему не решает.
Поддержка пишет, что это что-то системное и запрос будет направлен в соответствующий отдел. А ответ не ранее понедельника, ибо в рабочее время...
А карту давно получали? У меня так же было пока 3ds не подключили, сейчас карта работает отлично
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 19 вер, 2020 22:05
В мене працює Окартка в GPay теж. Оформлював давно.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Нед 20 вер, 2020 08:18
anis написав:
А карту давно получали? У меня так же было пока 3ds не подключили, сейчас карта работает отлично
Можно я Вам встречный вопрос задам? Где Вы этот клятый 3ds подключали? Мне ни на ГЛ, ни в отделении так и не смогли подключить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:24
хзче, 3дс вроде изначально работает.
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vpchelko
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