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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:36
Фантом написав: anis написав:
А карту давно получали? У меня так же было пока 3ds не подключили, сейчас карта работает отлично
Можно я Вам встречный вопрос задам? Где Вы этот клятый 3ds подключали? Мне ни на ГЛ, ни в отделении так и не смогли подключить.
Заявкой через ГЛ. Но не сразу, 4 заявки оставлял.
Оформи карту по ссылке и получи:
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