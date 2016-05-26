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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1861186218631864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 253
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:36

Re: Идея Банк

Фантом написав:
  anis написав:А карту давно получали? У меня так же было пока 3ds не подключили, сейчас карта работает отлично

Можно я Вам встречный вопрос задам? Где Вы этот клятый 3ds подключали? Мне ни на ГЛ, ни в отделении так и не смогли подключить.
Заявкой через ГЛ. Но не сразу, 4 заявки оставлял.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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Коллеги, а в банке есть бесплатный сэп?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:13

  la9 написав:Коллеги, а в банке есть бесплатный сэп?

Ныби був з дебетних карток.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:52

  la9 написав:Коллеги, а в банке есть бесплатный сэп?

Уже нет. Когда-то был, а сейчас так:
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:
- на рахунки в інші банки;
1% від суми min.15,00 UAH-max 1500,00 UAH

Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках, в тому числі згідно постійно-діючого розпорядження, за допомогою CДО IO (Інтернет-банкінг/мобільний додаток):
- в інші банки;
0,5% від суми min.5,00 UAH-max 250,00 UAH
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Прокуратура Польщі звинуватила власника банку Idea Bank і мільярдера Лєшека Чарнецького в обмані клієнтів банку, що спричинило значні збитки для фінустанови
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:35


Там же уже который год идёт следствие и всё никак незакончится. Обвиняют руководство банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:37

Дракони про це ще в червні розвідали і дали обратку

https://ua-news.liga.net/economics/news ... li-dogovir
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Так вже будуть пана закривати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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