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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:36
Фантом написав: anis написав:
А карту давно получали? У меня так же было пока 3ds не подключили, сейчас карта работает отлично
Можно я Вам встречный вопрос задам? Где Вы этот клятый 3ds подключали? Мне ни на ГЛ, ни в отделении так и не смогли подключить.
Заявкой через ГЛ. Но не сразу, 4 заявки оставлял.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Пон 21 вер, 2020 08:40
Коллеги, а в банке есть бесплатный сэп?
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la9
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:13
la9 написав:
Коллеги, а в банке есть бесплатный сэп?
Ныби був з дебетних карток.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:52
la9 написав:
Коллеги, а в банке есть бесплатный сэп?
Уже нет. Когда-то был, а сейчас так:
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках на паперових носіях та згідно постійно-діючого розпорядження в операційний час:
- на рахунки в інші банки;
1% від суми min.15,00 UAH-max 1500,00 UAH
Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках, в тому числі згідно постійно-діючого розпорядження, за допомогою CДО IO (Інтернет-банкінг/мобільний додаток):
- в інші банки;
0,5% від суми min.5,00 UAH-max 250,00 UAH
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:01
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:35
Там же уже который год идёт следствие и всё никак незакончится. Обвиняют руководство банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:37
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Додано: Вів 22 вер, 2020 00:05
Так вже будуть пана закривати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Пон 21 вер, 2020 22:37
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