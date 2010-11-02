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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:13
Re: Идея Банк
Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:16
Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.
... делайте хоть что-нибудь!
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