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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1862186318641865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 253
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:13

Re: Идея Банк

Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:16

  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?

Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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