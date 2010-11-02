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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1862186318641865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 254
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:13

Re: Идея Банк

Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:16

  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?

Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:48

  clientage написав:
  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?

Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.

26.08 - и сколько грейс? 90?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:06

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?

Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.

26.08 - и сколько грейс? 90?

Хм. Странно, я чот помню, шо для картсчетов, открытых с 25го устанавливают ИД на 1е число сл. мес :(
И 1й грейс(90дн) типа у вас еще идет. А 1й КБ уже прошел, был до конца августа.
Если страховки нема, то, думаю, нуна тратиться в обычном режиме и увидите 26.09 ОМП.
А вот шо гасить: тока ОМП (если грейс 90) или задолженность в грейсе (ОМП х20, если это грейс 60) нуна будет разведать на саппорте через 2..4 дн после ИД. Причем лучше 2..3 звонками разным менагерам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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