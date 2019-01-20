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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1862186318641865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 254
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:13

Re: Идея Банк

Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:16

  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?

Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:48

  clientage написав:
  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?

Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.

26.08 - и сколько грейс? 90?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:06

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа, но лимит налили только неделю назад. Если его потратить до конца месяца, то льготный период до какого числа\месяца по этим тратам будет?

Нуна открыть ИБ(лучше старый) и посмотреть, шо за ИД там намалевана: дата выдачи лимита или дата выдачи карты.

26.08 - и сколько грейс? 90?

Хм. Странно, я чот помню, шо для картсчетов, открытых с 25го устанавливают ИД на 1е число сл. мес :(
И 1й грейс(90дн) типа у вас еще идет. А 1й КБ уже прошел, был до конца августа.
Если страховки нема, то, думаю, нуна тратиться в обычном режиме и увидите 26.09 ОМП.
А вот шо гасить: тока ОМП (если грейс 90) или задолженность в грейсе (ОМП х20, если это грейс 60) нуна будет разведать на саппорте через 2..4 дн после ИД. Причем лучше 2..3 звонками разным менагерам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:33

  klug написав:Так вже будуть пана закривати.


В бегах он однако.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:26

Re: Идея Банк

Всім привіт!
При заправці через OKKO-PAY (через додаток на телефоні) і оплату О.Карткою кешбек буде рахуватися 5%, як за онлайн операції, чи ні?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 08:20

  Пансер написав:Всім привіт!
При заправці через OKKO-PAY (через додаток на телефоні) і оплату О.Карткою кешбек буде рахуватися 5%, як за онлайн операції, чи ні?

Буде як онлайн.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 12:25

Уважаемые Свинорылы ,у о карты активатор кешбека все время выключеный почему-то ,как узнать начисления идут?у всех так ? Если сегодня пополнить из другого банка до 13 Часов то когда тратить можно?
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:20

  Митяйка написав:Уважаемые Свинорылы ,у о карты активатор кешбека все время выключеный почему-то ,как узнать начисления идут?у всех так ? Если сегодня пополнить из другого банка до 13 Часов то когда тратить можно?

Для О.Картки вимикач кешбеку не працює і не потрібний. Кешбек активний незалежно від положення вимикача. Не зважайте і спокійно собі оплачуйте з кешбеком)

З приводу поповнення: якщо СЕПом поповнити то можна тратити одразу після зарахування.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:38

Кто прошёл по О.Карте первый льготный период в 122 дня?

Если дата договора 31 августа (а РД перенесена на 1 число), то закрыть весь долг, который проведётся по счёту до 30 ноября включительно, я должен до последнего рабочего дня декабря - я правильно понимаю? А в октябре и ноябре нужно вносить только ОМП?

Или 31 августа считать за отдельный календарный месяц и тогда все расчёты на 1 месяц короче (то есть всё гасить до 30 ноября)? :roll:

  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа

У нас с вами одинаковый льготный период должен быть (РД 1 сентября). Решили что-то для себя?
Vorlon
 
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