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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1863186418651866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 254
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:50

  Vorlon написав:Кто прошёл по О.Карте первый льготный период в 122 дня?

Если дата договора 31 августа (а РД перенесена на 1 число), то закрыть весь долг, который проведётся по счёту до 30 ноября включительно, я должен до последнего рабочего дня декабря - я правильно понимаю? А в октябре и ноябре нужно вносить только ОМП?

Или 31 августа считать за отдельный календарный месяц и тогда все расчёты на 1 месяц короче (то есть всё гасить до 30 ноября)? :roll:

  Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа

У нас с вами одинаковый льготный период должен быть (РД 1 сентября). Решили что-то для себя?

Ну у меня нет платежей в августе, а в конце октября буду звонить на горячку и пытать студентов, если к тому времени тут в форуме этот момент не прояснит никто
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:19

Кто-нибудь в этом делал СВИФТ перевод евро за кордон?
Валютный контроль требует какие-либо доп. документы или инвойсы?
Сумма меньше 3000 евро.
Спасибо!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:59

Re: Идея Банк

закончился депозит, кнопка снять в ИБ не активна. Разорвать: приглашают прийти в отделение. В новом ИБ при нажатии частичное снятие пишет что нарушены условия договора. Новый срок под 10% в конце срока. Если прийти в отделение через несколько дней они хоть что то за этот период накапают % ?
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:38

Re: Идея Банк

Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:58

  Кочевник написав:Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...

ну седня день биллинга -- костяшки на рахівницях від поту менагерів зліпаються :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:01

  clientage написав:
  Кочевник написав:Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...

ну седня день биллинга -- костяшки на рахівницях від поту менагерів зліпаються :)

Через додаток загасився.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:19

  Кочевник написав:
  clientage написав:
  Кочевник написав:Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...

ну седня день биллинга -- костяшки на рахівницях від поту менагерів зліпаються :)

Через додаток загасився.

После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:35

Коллеги. Кэшбэк за сегодняшнюю оплату начислится на этот мес. или на следующий? В этом лимит уже выбран. Есть смысл оплачивать сегодня или подождать до завтра?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:36

tano
Подождать до завтра.
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