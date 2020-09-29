Vorlon написав:Кто прошёл по О.Карте первый льготный период в 122 дня?
Если дата договора 31 августа (а РД перенесена на 1 число), то закрыть весь долг, который проведётся по счёту до 30 ноября включительно, я должен до последнего рабочего дня декабря - я правильно понимаю? А в октябре и ноябре нужно вносить только ОМП?
Или 31 августа считать за отдельный календарный месяц и тогда все расчёты на 1 месяц короче (то есть всё гасить до 30 ноября)?
Stringer написав:Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа
У нас с вами одинаковый льготный период должен быть (РД 1 сентября). Решили что-то для себя?
Ну у меня нет платежей в августе, а в конце октября буду звонить на горячку и пытать студентов, если к тому времени тут в форуме этот момент не прояснит никто
закончился депозит, кнопка снять в ИБ не активна. Разорвать: приглашают прийти в отделение. В новом ИБ при нажатии частичное снятие пишет что нарушены условия договора. Новый срок под 10% в конце срока. Если прийти в отделение через несколько дней они хоть что то за этот период накапают % ?