Додано: Пон 28 вер, 2020 16:19

Кто-нибудь в этом делал СВИФТ перевод евро за кордон?

Валютный контроль требует какие-либо доп. документы или инвойсы?

Сумма меньше 3000 евро.

Спасибо!

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.