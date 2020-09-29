Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 16:50
Vorlon написав:
Кто прошёл по О.Карте первый льготный период в 122 дня?
Если дата договора 31 августа (а РД перенесена на 1 число), то закрыть весь долг, который проведётся по счёту до 30 ноября включительно, я должен до последнего рабочего дня декабря - я правильно понимаю? А в октябре и ноябре нужно вносить только ОМП?
Или 31 августа считать за отдельный календарный месяц и тогда все расчёты на 1 месяц короче (то есть всё гасить до 30 ноября)?
Stringer написав:
Коллеги помогите разобраться. Карта открывалась 25 августа
У нас с вами одинаковый льготный период должен быть (РД 1 сентября). Решили что-то для себя?
Ну у меня нет платежей в августе, а в конце октября буду звонить на горячку и пытать студентов, если к тому времени тут в форуме этот момент не прояснит никто
Stringer
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:19
Кто-нибудь в этом делал СВИФТ перевод евро за кордон?
Валютный контроль требует какие-либо доп. документы или инвойсы? Сумма меньше 3000 евро. Спасибо!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:59
закончился депозит, кнопка снять в ИБ не активна. Разорвать: приглашают прийти в отделение. В новом ИБ при нажатии частичное снятие пишет что нарушены условия договора. Новый срок под 10% в конце срока. Если прийти в отделение через несколько дней они хоть что то за этот период накапают % ?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:38
Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...
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Кочевник
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:58
Кочевник написав:
Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...
ну седня день биллинга -- костяшки на рахівницях від поту менагерів зліпаються
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:01
clientage написав: Кочевник написав:
Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...
ну седня день биллинга -- костяшки на рахівницях від поту менагерів зліпаються
Через додаток загасився.
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Кочевник
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:19
Кочевник написав: clientage написав: Кочевник написав:
Щось не переказується в онлайн-банкінгу між своїми рахунками. Крутиться-крутиться і вісяк...
ну седня день биллинга -- костяшки на рахівницях від поту менагерів зліпаються
Через додаток загасився.
После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:35
Коллеги. Кэшбэк за сегодняшнюю оплату начислится на этот мес. или на следующий? В этом лимит уже выбран. Есть смысл оплачивать сегодня или подождать до завтра?
tano
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:36
tano Подождать до завтра.
Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:56
Вже і додаток зламали.
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