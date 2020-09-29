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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1864186518661867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 254
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:47

  clientage написав:После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился

Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:09

  mustbe написав:
  clientage написав:После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился

Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня

Ну у меня это 1й раз за 10 лет с иДееей, но чот она мне надоела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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