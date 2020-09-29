Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:47
Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:09
Ну у меня это 1й раз за 10 лет с иДееей, но чот она мне надоела
... делайте хоть что-нибудь!
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