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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1864186518661867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 254
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:47

  clientage написав:После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился

Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:09

  mustbe написав:
  clientage написав:После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился

Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня

Ну у меня это 1й раз за 10 лет с иДееей, но чот она мне надоела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:39

Идея Банк информирует клиентов, которые намерены или уже оформили карту, об изменении способа активации опции начисления кэшбек в интернет-банке.
Обращаем Ваше внимание, что начиная с 1 октября 2020 это нужно сделать, зайдя с главной страницы сайта по ссылке NEW Частным клиентам и активировав услугу «Программа лояльности» в разделе «Мой профиль».
В версии интернет-банка, который находится по адресу Частным клиентам функция работать не будет.
Также активировать кэшбек по картам Идея Банка и О.Карту можно в мобильном приложении О.Банк, нажав в разделе «Еще» выбрать «Мой профиль» и выбрать «Активация услуги» Возврат средств по торговым операциям (CashBask)».

https://news.finance.ua/ru/news/-/479422/vnimaniyu-klientov-aktivatsiya-nachisleniya-keshbek-posle-oformleniya-karty-v-ideya-bank

https://ideabank.ua/uk/news/do-uvagi-klientiv-aktivaciya-narakhuvannya-keshbeku-pislya-oformlennya-kartki-v-ideya-banku

Грамотность - уровень "идея". По новым картам не забывайте правильно активировать кэш-баск :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:47

Re: Идея Банк

  Вкладчик1234 написав:Грамотность - уровень "идея". По новым картам не забывайте правильно активировать кэш-баск

Неужели в приложении O.bank наконец-то заработал переключатель кэшбека?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:49

Adast
давненько уже починили
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:50

Ребята, а кто знает как на карту О.банк поднять кредитный лимит?
Можно это сделать через приложение или через Телеграм?
Хотелось бы попробовать их 5% кэшбек получить с покупки в Розетке)

  anis написав:давненько уже починили

Странно, я, вроде, заходил в прошлом месяце и он был выключен.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:53

anis
Давненько - это когда? В середине сентября ещё не работал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:18

Vorlon после обновления приложухи уже был активен у меня.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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