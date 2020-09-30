Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:47
clientage написав:
После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился
Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня
mustbe
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:09
mustbe написав: clientage написав:
После каличного начисления абонки летом в последний день мес, я решил гасится за -1дн до срока, вот вчера загасился
Надеюсь - то был просто сбой.
В августе - успешно прошло гашение в ПРДМ.
И в сентябре - загасился только сегодня
Ну у меня это 1й раз за 10 лет с иДееей, но чот она мне надоела
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:39
Идея Банк информирует клиентов, которые намерены или уже оформили карту, об изменении способа активации опции начисления кэшбек в интернет-банке.
Обращаем Ваше внимание, что начиная с 1 октября 2020 это нужно сделать, зайдя с главной страницы сайта по ссылке NEW Частным клиентам и активировав услугу «Программа лояльности» в разделе «Мой профиль». В версии интернет-банка, который находится по адресу Частным клиентам функция работать не будет. Также активировать кэшбек по картам Идея Банка и О.Карту можно в мобильном приложении О.Банк, нажав в разделе «Еще» выбрать «Мой профиль» и выбрать «Активация услуги» Возврат средств по торговым операциям (Cash )». Bask https://news.finance.ua/ru/news/-/479422/vnimaniyu-klientov-aktivatsiya-nachisleniya-keshbek-posle-oformleniya-karty-v-ideya-bank https://ideabank.ua/uk/news/do-uvagi-klientiv-aktivaciya-narakhuvannya-keshbeku-pislya-oformlennya-kartki-v-ideya-banku
Грамотность - уровень "идея". По новым картам не забывайте правильно активировать кэш-баск
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:47
Вкладчик1234 написав:
Грамотность - уровень "идея". По новым картам не забывайте правильно активировать кэш-баск
Неужели в приложении O.bank наконец-то заработал переключатель кэшбека?)
Adast
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:49
Adast давненько уже починили
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:50
Ребята, а кто знает как на карту О.банк поднять кредитный лимит?
Можно это сделать через приложение или через Телеграм?
Хотелось бы попробовать их 5% кэшбек получить с покупки в Розетке)
anis написав:
давненько уже починили
Странно, я, вроде, заходил в прошлом месяце и он был выключен.
Adast
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:53
anis Давненько - это когда? В середине сентября ещё не работал...
Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:18
Vorlon после обновления приложухи уже был активен у меня.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2469
З нами з: 22.11.15
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