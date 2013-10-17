RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1865186618671868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 254
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:49

Re: Идея Банк

  vpchelko написав:подскажите как правильно гасить о.карту?

Я тяну из приложения через Masterpass. Вроде, тем же днем проходит. Но обнаружилась одна непрятная особенность с начислением КБ. Если я не ошибся в своих расчетах, то КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 31.07.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34

Re: Идея Банк

Подскажите, плз, по О.Карте есть плата за смс-информирование?
В тарифах не нашёл.
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.06.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54

dr_morgenstern
Есть, в размере 0,00 грн.
Vorlon
 
Повідомлень: 9136
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1865186618671868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical, TDK і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4333, 4334, 4335
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43349 5245025
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 17:03
Кассандра
Альфа-Банк 1 ... 8990, 8991, 8992
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89910 10578397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 17:03
Alfa_Bank
ОКСІ БАНК 1 ... 75, 76, 77
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
763 108034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 16:41
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.