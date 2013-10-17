vpchelko написав:подскажите как правильно гасить о.карту?
Я тяну из приложения через Masterpass. Вроде, тем же днем проходит. Но обнаружилась одна непрятная особенность с начислением КБ. Если я не ошибся в своих расчетах, то КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.
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