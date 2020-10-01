Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:49
vpchelko написав:
подскажите как правильно гасить о.карту?
Я тяну из приложения через Masterpass. Вроде, тем же днем проходит. Но обнаружилась одна непрятная особенность с начислением КБ. Если я не ошибся в своих расчетах, то КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34
Подскажите, плз, по О.Карте есть плата за смс-информирование?
В тарифах не нашёл.
dr_morgenstern
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54
dr_morgenstern Есть, в размере 0,00 грн.
Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:02
anis написав: Vorlon
после обновления приложухи уже был активен у меня.
Вам нетрудно скрин выложить в каком месте кнопка-рычажок?
Я у себя ниде найти немогу!!!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:28
swan forever написав: anis написав: Vorlon
после обновления приложухи уже был активен у меня.
Вам нетрудно скрин выложить в каком месте кнопка-рычажок?
Я у себя ниде найти немогу!!!
Ще > Мій профіль > Активація кешбек
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П'ят 02 жов, 2020 10:17 Menwyy