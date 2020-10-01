Идея Банк
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:49
vpchelko написав:
подскажите как правильно гасить о.карту?
Я тяну из приложения через Masterpass. Вроде, тем же днем проходит. Но обнаружилась одна непрятная особенность с начислением КБ. Если я не ошибся в своих расчетах, то КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34
Подскажите, плз, по О.Карте есть плата за смс-информирование?
В тарифах не нашёл.
dr_morgenstern
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54
dr_morgenstern Есть, в размере 0,00 грн.
Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:02
anis написав: Vorlon
после обновления приложухи уже был активен у меня.
Вам нетрудно скрин выложить в каком месте кнопка-рычажок?
Я у себя ниде найти немогу!!!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:28
swan forever написав: anis написав: Vorlon
после обновления приложухи уже был активен у меня.
Вам нетрудно скрин выложить в каком месте кнопка-рычажок?
Я у себя ниде найти немогу!!!
Ще > Мій профіль > Активація кешбек
J
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:17
Кочевник написав:
Мінімальний розмір кешбеку до виплати - 25 грн до оподаткування чи після оподаткування?
До, бо отримував меншу чисту цифру.
Сума у валюті операції 21,81 UAH
Сума у валюті рахунку 21,81 UAH Призначення Виплата винагороди Кеш бек за серпень 2020 р.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:18
Отримав.
Дали кредліміт. Майже як і просив. Але цікаво - це так заведено, що сам пластик дають не запакований? Тобто код cvc та інші дані мог бачити кто завгодно. Трохи здивувало.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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