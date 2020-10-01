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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1865186618671868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 254
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:49

Re: Идея Банк

  vpchelko написав:подскажите как правильно гасить о.карту?

Я тяну из приложения через Masterpass. Вроде, тем же днем проходит. Но обнаружилась одна непрятная особенность с начислением КБ. Если я не ошибся в своих расчетах, то КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:34

Re: Идея Банк

Подскажите, плз, по О.Карте есть плата за смс-информирование?
В тарифах не нашёл.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54

dr_morgenstern
Есть, в размере 0,00 грн.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:02

  anis написав:Vorlon после обновления приложухи уже был активен у меня.

Вам нетрудно скрин выложить в каком месте кнопка-рычажок?
Я у себя ниде найти немогу!!!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:28

  swan forever написав:
  anis написав:Vorlon после обновления приложухи уже был активен у меня.

Вам нетрудно скрин выложить в каком месте кнопка-рычажок?
Я у себя ниде найти немогу!!!

Ще > Мій профіль > Активація кешбек
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:17

  Кочевник написав:Мінімальний розмір кешбеку до виплати - 25 грн до оподаткування чи після оподаткування?


До, бо отримував меншу чисту цифру.
Сума у валюті операції 21,81 UAH
Сума у валюті рахунку 21,81 UAH
Призначення Виплата винагороди Кеш бек за серпень 2020 р.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:18

Отримав.
Дали кредліміт. Майже як і просив.
Але цікаво - це так заведено, що сам пластик дають не запакований? Тобто код cvc та інші дані мог бачити кто завгодно.
Трохи здивувало.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:48

swan forever Мне первый пластик на точке выдачи дали запакованный. Но всё равно были попытки списания, я правда грешу на поддержку Привата и слив данных, есть у них тупая процедура подвязки карт к Некст24. Короче первую карту заблокировал, пошёл в отделение получил новую, тоже как у Вас распакованную. И всё нормально, никаких сюрпризов. Вы главное проверьте чтоб 3D подключили. А то O.Bank периодически "забывает" это сделать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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