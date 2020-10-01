Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:18

Отримав.

Дали кредліміт. Майже як і просив.

Але цікаво - це так заведено, що сам пластик дають не запакований? Тобто код cvc та інші дані мог бачити кто завгодно.

Трохи здивувало.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.