Фантом написав:swan forever Мне первый пластик на точке выдачи дали запакованный. Но всё равно были попытки списания, я правда грешу на поддержку Привата и слив данных, есть у них тупая процедура подвязки карт к Некст24. Короче первую карту заблокировал, пошёл в отделение получил новую, тоже как у Вас распакованную. И всё нормально, никаких сюрпризов. Вы главное проверьте чтоб 3D подключили. А то O.Bank периодически "забывает" это сделать.
перекопал всю апликуху и так и не нашёл это 3Д. Или оно в ИнетБанкинге?
Его только через ГЛ подключить могут если не активен
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грнКокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX