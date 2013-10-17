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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1866186718681869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 255
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
60
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:35

Re: Идея Банк

swan forever написав:
  Фантом написав:swan forever Мне первый пластик на точке выдачи дали запакованный. Но всё равно были попытки списания, я правда грешу на поддержку Привата и слив данных, есть у них тупая процедура подвязки карт к Некст24. Короче первую карту заблокировал, пошёл в отделение получил новую, тоже как у Вас распакованную. И всё нормально, никаких сюрпризов. Вы главное проверьте чтоб 3D подключили. А то O.Bank периодически "забывает" это сделать.

перекопал всю апликуху и так и не нашёл это 3Д. Или оно в ИнетБанкинге?
Его только через ГЛ подключить могут если не активен
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anis
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