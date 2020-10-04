Додано: Суб 03 жов, 2020 18:38

J Если оплата в интернете проходит без ввода кода из смс, значит 3Dsecure не подключён. Самое простое пополнить с карты свой мобильный, через сайт оператора на 1грн и если код от банка не пришёл, значит 3D отключено.

Кто не пьёт, тот не рискует.