Фантом написав:swan forever Мне первый пластик на точке выдачи дали запакованный. Но всё равно были попытки списания, я правда грешу на поддержку Привата и слив данных, есть у них тупая процедура подвязки карт к Некст24. Короче первую карту заблокировал, пошёл в отделение получил новую, тоже как у Вас распакованную. И всё нормально, никаких сюрпризов. Вы главное проверьте чтоб 3D подключили. А то O.Bank периодически "забывает" это сделать.
перекопал всю апликуху и так и не нашёл это 3Д. Или оно в ИнетБанкинге?
Его только через ГЛ подключить могут если не активен
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грнКокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
J Если оплата в интернете проходит без ввода кода из смс, значит 3Dsecure не подключён. Самое простое пополнить с карты свой мобильный, через сайт оператора на 1грн и если код от банка не пришёл, значит 3D отключено.
Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.
Ой+ написав:Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.
Да, эт залёт А намекните, шо за покупка такая была в Эпике, с отсрочкой платежа?