Додано: Вів 06 жов, 2020 09:14

Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.

Не так добре з грошима, як погано без них.