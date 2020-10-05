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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1867186818691870>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:35

Re: Идея Банк

swan forever написав:
  Фантом написав:swan forever Мне первый пластик на точке выдачи дали запакованный. Но всё равно были попытки списания, я правда грешу на поддержку Привата и слив данных, есть у них тупая процедура подвязки карт к Некст24. Короче первую карту заблокировал, пошёл в отделение получил новую, тоже как у Вас распакованную. И всё нормально, никаких сюрпризов. Вы главное проверьте чтоб 3D подключили. А то O.Bank периодически "забывает" это сделать.

перекопал всю апликуху и так и не нашёл это 3Д. Или оно в ИнетБанкинге?
Его только через ГЛ подключить могут если не активен
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:26

  anis написав:
swan forever написав:, так и не нашёл это 3Д. Или оно в ИнетБанкинге?
Его только через ГЛ подключить могут если не активен

а как определить что оно не подключено?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 18:38

J Если оплата в интернете проходит без ввода кода из смс, значит 3Dsecure не подключён. Самое простое пополнить с карты свой мобильный, через сайт оператора на 1грн и если код от банка не пришёл, значит 3D отключено.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:28

а можно установить лимиты на карте,
чтобы оплаты в инете которые идут как П2П непроходили
?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:31

Re: Идея Банк

  J написав:а можно установить лимиты на карте,
чтобы оплаты в инете которые идут как П2П непроходили
?

По О.Карте такой возможности не видел, по другим картам не знаю.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:14

Re: Идея Банк

Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:24

  Ой+ написав:Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.

Да, эт залёт :(
А намекните, шо за покупка такая была в Эпике, с отсрочкой платежа?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:32

clientage
Наверное это предавторизация... Только в этом случае Идея меняет дату совершения платежа.

У меня тоже пока висит одна онлайн-покупка за воскресенье в Эпицентре, только с Альфы :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:35

  Vorlon написав:clientage
Наверное это предавторизация... Только в этом случае Идея меняет дату совершения платежа.

У меня тоже пока висит одна онлайн-покупка за воскресенье в Эпицентре, только с Альфы :roll:

Ну т.е. покупка через инет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:01

  clientage написав:
  Ой+ написав:Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.

Да, эт залёт :(
А намекните, шо за покупка такая была в Эпике, с отсрочкой платежа?


На сайті епіцентра. Очевидно там поки не отримав товар гроші не списують.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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