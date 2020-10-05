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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1867186818691870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:54

  Ой+ написав:Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.

Из практики. Все торговые операции, проведенные за текущую дату в ИБ (старом) видно до обеда (причем скорее даже до 10 утра). Ни разу не замечал появления торговых проводок после обеда.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:39

Re: Идея Банк

Коллеги, кто на практике уменьшал лимит по КБО? Как долго банка его уменьшает?
Горячка точно не знает, сказали "с потолка" до 30 дней...
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:23

Кстати, в я в шоке: О.Банк умудрился провести вечернюю операцию за 29 сентября следующим днём 30 сентября! Никогда такого в Идее раньше не видел. Типа месяц закрывали или как... :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:39

  STIGA написав:Коллеги, кто на практике уменьшал лимит по КБО? Как долго банка его уменьшает?
Горячка точно не знает, сказали "с потолка" до 30 дней...

У меня на сл. дн. после заявы в отд-и уже нарисовали меньший лимит.
Правда вот недавно опять увеличили :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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