Ой+ написав:Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.
Из практики. Все торговые операции, проведенные за текущую дату в ИБ (старом) видно до обеда (причем скорее даже до 10 утра). Ни разу не замечал появления торговых проводок после обеда.
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50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
Лично у меня как раз полностью противоположный пример. Не пользовался несколько месяцев (более 4) и КЛ подняли с 0. Только я слабо верю, что подняли лимит из-за того, что не пользовался. Просто была раздача слонов и я в нее попал. А в то, что срежут за неиспользование, я верю еще меньше.
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