Идея Банк
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Додано: Вів 06 жов, 2020 11:54
Ой+ написав:
Була покупка в епіцентрі 25.09 з КБО, що висіла в блоці до кінця місяця. Так, як боявся, що в останній день її проведуть з усіма страховочно-комісійними наслідками, то 30-го залив своїми грошима. Тепер у виписці операція 1-го, проводка 5-го жовтня причому за власні кошти. Я так розумію, що в кешбек не попаде за вересень, а жовтень під менший %.
Из практики. Все торговые операции, проведенные за текущую дату в ИБ (старом) видно до обеда (причем скорее даже до 10 утра). Ни разу не замечал появления торговых проводок после обеда.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:39
Коллеги, кто на практике уменьшал лимит по КБО? Как долго банка его уменьшает?
Горячка точно не знает, сказали "с потолка" до 30 дней...
STIGA
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:23
Кстати, в я в шоке: О.Банк умудрился провести вечернюю операцию за 29 сентября следующим днём 30 сентября! Никогда такого в Идее раньше не видел. Типа месяц закрывали или как...
Vorlon
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:39
STIGA написав:
Коллеги, кто на практике уменьшал лимит по КБО? Как долго банка его уменьшает?
Горячка точно не знает, сказали "с потолка" до 30 дней...
У меня на сл. дн. после заявы в отд-и уже нарисовали меньший лимит.
Правда вот недавно опять увеличили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:41
Vorlon написав:
Кстати, в я в шоке: О.Банк умудрился провести вечернюю операцию за 29 сентября следующим днём 30 сентября! Никогда такого в Идее раньше не видел. Типа месяц закрывали или как...
По КБВ аналогічно
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wolt450
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:59
Если картой не пользуетесь 3 месяца, могут КЛ срезать до 0
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:08
ukrprom2014 Есть прецеденты?
Vorlon
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:26
Vorlon написав: ukrprom2014
Есть прецеденты?
Лично у меня как раз полностью противоположный пример. Не пользовался несколько месяцев (более 4) и КЛ подняли с 0. Только я слабо верю, что подняли лимит из-за того, что не пользовался. Просто была раздача слонов и я в нее попал. А в то, что срежут за неиспользование, я верю еще меньше.
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ingtrans
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:22
Пришел кешбек по КБО, но что-то транзакция за 30 число неокешбечена. Идея теперь выплачивает КБ по дате проводки?
antey718
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:23
antey718 написав:
Пришел кешбек по КБО, но что-то транзакция за 30 число неокешбечена. Идея теперь выплачивает КБ по дате проводки?
Предавторизация наверное?
Vorlon
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